flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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10.09.2026 22:42:36
Flatexdegiro: Aufsichtsratschef Lotter geht
FRANKFURT (awp international) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Onlinebrokers Flatexdegiro , Hans-Hermann Lotter, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er habe das Gremium im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung persönlich über diesen Entschluss informiert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Stefan Müller sei mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratschef gewählt worden.
Lotter werde zudem spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. An diesem Tag werde auch Martina Pfeifer das Gremium verlassen. Der Aufsichtsrat werde umgehend die Suche nach geeigneten Kandidaten einleiten./nas/tih
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