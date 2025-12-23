Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’265 0.8%  SPI 18’209 0.6%  Dow 48’435 0.2%  DAX 24’345 0.3%  Euro 0.9299 -0.2%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’458 0.3%  Bitcoin 69’007 -1.5%  Dollar 0.7897 -0.3%  Öl 61.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526Idorsia36346343NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit
Palantir-Aktie leicht im Plus: Britische Abgeordnete fordern Due-Diligence-Prüfung für Verträge
Microsoft-Aktie im Blick: Trotz KI-Offensive keine Kursdynamik - Analysten bleiben optimistisch
Alphabet-Aktie schwächelt: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Meta-Aktie gefragt: Umweltaktivist Resch scheitert mit Klage gegen Facebook
Suche...
eToro entdecken
23.12.2025 16:48:01

FlatexDEGIRO Appoints Jens Möbitz As COO

(RTTNews) - European online brokerage firm flatexDEGIRO on Tuesday announced the appointment of Jens Möbitz as Chief Operating Officer, effective January 1, 2026.

The move increases the size of the Group Management Board from three to four members. As COO, Möbitz will oversee Banking Operations and IT, consolidating responsibility for platform reliability, security and operational efficiency under a single executive function.

Möbitz has spent nearly 25 years within the flatexDEGIRO group and currently leads Banking Operations and IT on the Management Board of flatexDEGIRO Bank AG, which he joined in September 2023.

"The operational and technical excellence of our platform is a central component of our value proposition," said Supervisory Board Chairman Hans-Hermann Lotter. He added that bundling operational and technical expertise at the board level will support customer-focused development, platform harmonization and ongoing product innovation.

The Management Board of flatexDEGIRO AG will continue to include Oliver Behrens (CEO), Dr. Benon Janos (CFO) and Christiane Strubel (CHRO).

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

10:13 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
07:40 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’827.54 19.65 U5VSUU
Short 14’121.97 13.57 SW7BIU
Short 14’621.94 8.95 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’264.59 23.12.2025 16:49:31
Long 12’739.69 19.94 SFDBEU
Long 12’461.20 13.93 SXEBEU
Long 11’937.26 8.99 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.12.2025 - 17.00 Uhr
16:45 Ölpreise geben etwas nach
16:37 ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen
16:37 USA: Verbrauchervertrauen fällt schwächer als erwartet aus
16:21 Flatexdegiro erweitert Vorstand
16:17 Aktien New York: Moderate Verluste - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen
16:14 Nach langen Debatten: Italiens Haushalt nimmt erste Hürde
15:45 USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
15:30 ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst so starkt wie seit zwei Jahren nicht mehr
15:20 ROUNDUP: Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht