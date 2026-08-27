Flat Glass Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Flat Glass Group präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.20 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.070 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3.45 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.95 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch