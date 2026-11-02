Flat Glass Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flat Glass Group lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.20 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Flat Glass Group 0.160 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38.36 Prozent auf 2.91 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.73 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch