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27.08.2026 06:37:00
Flat Glass Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Flat Glass Group hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2.99 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.66 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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