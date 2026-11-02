Flat Glass Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flat Glass Group präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.24 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.180 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Flat Glass Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 34.38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.39 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 5.16 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch