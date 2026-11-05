Flat Capital Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Flat Capital Registered B gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Flat Capital Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.97 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.11 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch