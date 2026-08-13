Flame Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Flame Acquisition gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Flame Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.400 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch