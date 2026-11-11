Flame Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flame Acquisition hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Flame Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch