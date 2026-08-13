Flair Writing Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flair Writing Industries hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 2.71 INR gegenüber 2.72 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3.19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.89 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch