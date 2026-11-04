Flair Writing Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flair Writing Industries hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2.97 INR. Im letzten Jahr hatte Flair Writing Industries einen Gewinn von 4.04 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch