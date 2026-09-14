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14.09.2026 06:23:00

Flair Airlines vereinbart Triebwerkspartnerschaft mit Lufthansa Technik

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Lufthansa Technik und die kanadische Fluggesellschaft Flair Airlines habe einen 15 Jahre laufenden Exklusivvertrag über Triebwerkswartung und digitale Lösungen für 18 Boeing 737 Max 8 geschlossen, teilte Lufthansa Technik mit. Flair sei damit zweiter Grosskunde des neuen Triebwerk-Standorts von Lufthansa Technik in Calgary.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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