Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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14.09.2026 06:23:00
Flair Airlines vereinbart Triebwerkspartnerschaft mit Lufthansa Technik
Lufthansa Technik und die kanadische Fluggesellschaft Flair Airlines habe einen 15 Jahre laufenden Exklusivvertrag über Triebwerkswartung und digitale Lösungen für 18 Boeing 737 Max 8 geschlossen, teilte Lufthansa Technik mit. Flair sei damit zweiter Grosskunde des neuen Triebwerk-Standorts von Lufthansa Technik in Calgary.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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