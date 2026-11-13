Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit Reg S hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.87 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.74 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch