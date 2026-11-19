Flag Ship Acquisition stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flag Ship Acquisition ein EPS von 0.060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch