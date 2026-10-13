Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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13.10.2026 06:23:00
FL Technics wartet CFM56-Triebwerke für die Lufthansa Group
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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12.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
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09.10.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
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09.10.26
|Lufthansa-Aktie im Minus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober (AWP)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker starten dürfte, wird für den deutschen Aktienmarkt ein Minus erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.