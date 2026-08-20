Fjordkraft: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fjordkraft liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fjordkraft die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.32 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.250 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.18 Milliarden NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.50 Milliarden NOK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch