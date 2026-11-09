FJ NEXT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FJ NEXT hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48.58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49.68 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat FJ NEXT mit einem Umsatz von insgesamt 31.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch