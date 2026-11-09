Fixstars stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fixstars hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 19.80 JPY gegenüber 9.85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.73 Milliarden JPY – ein Plus von 7.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fixstars 2.54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 60.56 JPY gegenüber 60.34 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Fixstars im vergangenen Geschäftsjahr 10.65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fixstars 9.62 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch