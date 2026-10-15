FIXER: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FIXER hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 28.94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FIXER -62.040 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 890.0 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 766.0 Millionen JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 151.800 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -143.220 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3.12 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 21.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3.98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch