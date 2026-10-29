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29.10.2026 10:09:51

Fiverr Q3 Earnings Drop, Raises FY26 Outlook; Shares Climb

Fiverr International
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(RTTNews) - Fiverr International Ltd. (FVRR), an Israeli communication services company, on Thursday reported a decline in third-quarter profit on lower revenue, which exceeded the previous guidance. Further, the company issued fourth- quarter outlook and has revised up its outlook for fiscal 2026.

In the pre-market activity on the NYSE, Fiverr shares were trading 14.62 percent higher at $9.25, after closing Wednesday's trading 1.34 percent lower.

Net income in the quarter was $1.27 million, or $0.03 per share, compared to $5.54 million or $0.15 per share last year.

Adjusted net income was $16.0 million, or $0.43 per share, compared to $30.5 million or $0.77 per share in 2025.

Adjusted EBITDA reached above estimate at $14.54 million, but was lower than $24.18 million a year ago.

Adjusted EBITDA margin was 16.0 percent, compared to 22.4 percent in the third quarter of 2025.

The company's third-quarter revenue beat previous estimate and reached $90.90 million, down 15.8 percent from $107.90 million year ago.

Segment-wise, Marketplace revenue was $55.41 million, compared to $73.59 million, a decline of 24.7 percent year over year.

Services revenue in the quarter rose 3.4 percent year-over-year to $35.49 million.

Chief Financial Officer Esti Levy-Dadon said the stronger than expected performance in Fiverr's services segment allowed to outperform the previous quarterly guidance and support an upward revision to fiscal 2026.

Looking ahead, Fiverr expects its fourth-quarter adjusted EBITDA to be $6 million to $10 million, and revenue to be $80 million to $86 million.

Fiverr now expects its fiscal 2026 adjusted EBITDA of $61 million to $65 million and revenue of $374 million to $380 million. The previous guidance for adjusted EBITDA and revenue were $52 - $62 million and $356 - $372 million, respectively.

The company said it would provide fiscal 2027 financial guidance during the fourth quarter results next year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’492.63 13.84 STB6QU
Short 16’085.86 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’734.65 29.10.2026 10:12:41
Long 13’988.38 19.86 SWBSHU
Long 13’671.17 13.97 S2BY4U
Long 13’066.28 8.89 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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