Fiverr International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fiverr International hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 90.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 107.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch