Five-Star Business Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Five-Star Business Finance hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10.14 INR, nach 9.72 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.75 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 9.60 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7.07 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch