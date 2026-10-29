Five Star Bancorp Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Five Star Bancorp Registered hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.04 Prozent auf 80.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch