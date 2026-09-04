Five Below gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Five Below lud am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3.99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Five Below 0.770 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.26 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch