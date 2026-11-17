FitLife Brands präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch