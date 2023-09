Fitch erteilt Temenos 'BBB'-Rating mit Ausblick 'stabil'

Zürich (awp) - Fitch hat Temenos erstmals mit einem Rating versehen. Das langfristige Emittentenrating setzt Fitch bei 'BBB' an. Gleichzeitig ist der Ausblick stabil, wie die Ratingagentur am Montag mitteilte.

Das Rating werde durch die führende Position von Temenos auf dem globalen Markt für Bankensoftware gestützt, heisst es zur Begründung. Temenos profitiere ferner von hohen Eintrittsbarrieren, einer diversifizierten Kundenbasis und einer hohen Kundenbindung.

Negativ wirke sich hingegen die relativ geringe Grösse von Temenos im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche und das hohe Engagement in einem einzigen Sektor aus. Den stabilen Ausblick begründet Fitch mit dem soliden Geschäftsprofil. Zudem sei die Kapitalallokation zwischen Verschuldung, Aktionärsvergütung und zunehmenden Fusionen und Übernahmen in einem ausgewogenen Verhältnis.

In einem Statement zum Rating zeigt sich Temenos-Finanzchef Takis Spiliopoulos zufrieden. "Es wird erwartet, dass dieses öffentliche Rating unseren Zugang zu einem breiten Spektrum von Finanz- und Kapitalmärkten verbessert."

cg/rw