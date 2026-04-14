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14.04.2026 19:08:39

Fitch erhöht UBS-Rating auf A+ mit stabilem Ausblick

UBS
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DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS von A auf A+ angehoben. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Da die Integration der Credit Suisse kurz vor dem Abschluss stehe, bestünden keine wesentlichen Ausführungsrisiken mehr, teilten die Analysten mit. Die Bonitätsnote spiegele in erster Linie das starke, diversifizierte Geschäftsprofil und die konservative Risikobereitschaft der UBS wider.

Fitch geht davon aus, dass die Schweizer Grossbank ihre Rentabilität im Jahr 2026 wieder auf das solide Niveau vor der Übernahme der Credit Suisse zurückführen wird, wobei sie eine hohe Assetqualität, eine solide Kapitalausstattung und eine widerstandsfähige Refinanzierungsbasis beibehalten wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 13:08 ET (17:08 GMT)