Fitch bestätigt Rating von Corner Banca mit "BBB+"

London/Lugano (awp) - Die Ratingagentur Fitch hat ihr Kreditrating für die Luganeser Corner Bank bestätigt. Demnach bleibt das langfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) bei "BBB+". Der Ausblick wurde mit "stabil" ebenfalls beibehalten. Auch das Viability Rating (VR) verharrt bei "bbb+".

Die Einstufung spiegle das Geschäftsprofil der Bank wider. Dieses zeichnet sich durch einen risikoarmen Ansatz, solide Kapitalquoten und eine gewisse Diversifizierung über mehrere Teilsektoren hinweg aus, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. In der Einstufung zeige sich zudem eine beständige Rentabilität in allen Geschäftsbereichen, eine angemessene Liquidität und eine hohe Qualität der Vermögenswerte.

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