Fitch bestätigt IFS-Rating der Allianz mit AA; Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch bescheinigt der Allianz eine anhaltend starke Finanzausstattung und Aufstellung. Sie hat das Versicherungs-Finanzstärkerating (IFS) mit AA und das Emittentenausfallrating (IDR) mit AA- bestätigt. Der Ausblick ist in beiden Fällen stabil. Die Allianz sei führend in ihren Kernmärkten und sowohl geographisch als auch über die Geschäftsbereiche hinweg gut diversifiziert. Die Kapitalausstattung sei sehr stark, so Fitch.

December 05, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)