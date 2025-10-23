GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|
23.10.2025 18:58:41
Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil
DOW JONES--Fitch hat die Bonitätseinstufung für die Gea Group bestätigt. Wie die Ratingagentur mitteilte, stuft sie den im DAX notierten Anlagenbauer weiterhin mit BBB+ ein. Der Ausblick ist stabil. Fitch bescheinigt dem Konzern ein robustes Geschäftsprofil, gestützt durch eine führende Marktposition in der Nahrungsmittelverarbeitung, eine breit aufgestellte Kundenbasis sowie eine ausgeglichene geographische Aufstellung. Gea sei ausserdem in der Lage, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 12:59 ET (16:59 GMT)
