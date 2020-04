Fitch bestätigt Finanzstärke-Rating von Munich Re mit "AA"

FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch Ratings hat das Finanzstärke-Rating (IFS) der Munich Re mit "AA" bestätigt. Das langfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) bekräftigte die Agentur mit "AA-". Die Aussichten sind stabil, wie Fitch Ratings am Freitag mitteilte. Fitch hält die Kapitalisierung und den Leverage von Munich Re für sehr stark, gemessen am Prism Factor-Based Capital Model (Prism FBM) der Agentur.

Das Prism Factor-Based Model (Prism FBM) ist das risikobasierte Kapitalmodell von Fitch Ratings und das wichtigste proprietäre Instrument, das Fitch nach weiteren Angaben zur Bewertung der Kapitalstärke von Versicherungsorganisationen in EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum verwendet. Prism ermöglicht es Fitch, Versicherer, die in verschiedenen Regionen unter verschiedenen Rechnungslegungsstandards unterschiedliche Geschäfte tätigen, in einen einheitlichen Rahmen zu bringen und eine vergleichbare Bewertung für den Ratingprozess zu entwickeln.

April 24, 2020