Fit: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fit stellte am 08.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23.96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.830 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.77 Milliarden JPY – ein Plus von 69.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fit 2.81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch