FIT EASY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FIT EASY lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.16 JPY gegenüber 29.04 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch