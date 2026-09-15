|
15.09.2026 06:37:00
FIT EASY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
FIT EASY lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.16 JPY gegenüber 29.04 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen knapp im Minus
An den Börsen in Fernost sind am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.