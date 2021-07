Fisher Investments crée un groupe de gestion privée en Australie

L'entreprise poursuit son expansion rapide à l'échelle mondiale pour offrir des services de gestion de placement de calibre institutionnel à des clients australiens disposant d'un patrimoine élevé

SYDNEY, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la société mère de Fisher Investments France, l'une des plus importantes entreprises de gestion d'investissement indépendante enregistrée au monde, agissant uniquement sur frais courants de gestion, a annoncé qu'elle commencera à proposer des services de gestion d'investissement à une clientèle privée en Australie disposant d'un patrimoine financier élevé via l'une de ses filiales. La filiale, Fisher Investments Australasia Pty Ltd, est au service de clients institutionnels en Nouvelle-Zélande et en Australie depuis 2013. Elle étendra désormais ses activités aux particuliers et aux familles. La filiale utilisera la marque déposée Fisher Investments Australia® avec les clients privés en Australie.

L'Australie est le 16ème nouveau marché international de clientèle privée sur lequel Fisher Investments s'est implanté, et la société se prépare à une croissance encore plus importante. « Nous sommes honorés d'aider les clients privés australiens disposant d'un patrimoine financier élevé à atteindre leurs objectifs financiers grâce à nos services de gestion de portefeuille personnalisés, à notre modèle de service à la clientèle de classe mondiale et à notre structure qui met toujours les intérêts de nos clients au premier plan. Il y a encore tellement d'autres familles dans le monde qui ont besoin de notre aide en matière d'investissement pour atteindre leurs objectifs financiers, et nous avons l'intention de poursuivre notre croissance dynamique au sein de nouveaux marchés afin d'être en mesure de répondre à leurs besoins », a commenté Damian Ornani, Président-Directeur général de Fisher Investments.

Voici la déclaration de Carrianne Coffey, Vice-Présidente exécutive senior de la division Clientèle Privée Internationale de Fisher Investments : « Après des années de planification, nous sommes ravis de pouvoir commencer à travailler avec les familles australiennes. Notre détermination à donner la priorité aux intérêts de nos clients a fait ses preuves partout où nous exerçons nos activités, et nous avons hâte d'aider les investisseurs australiens à atteindre leurs objectifs financiers grâce à nos services inégalés, notre offre continue d'informations et notre gestion de portefeuille sur mesure. »

Fisher Investments Australia® exercera ses activités à Sydney et prévoit de commencer à solliciter des clients potentiels d'ici le milieu de l'année. L'entreprise recrute activement des candidats qui occuperont des postes dans les domaines de la vente, du service et de l'exploitation. Elle offre des régimes de rémunération généreux, des avantages sociaux intéressants et des possibilités de carrière flexibles. Pour plus d'informations sur les opportunités de carrière offertes par Fisher Investments au travers le monde, visitez le site www.fishercareers.com.

À propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une entreprise indépendante offrant des conseils en gestion d'investissement, agissant uniquement sur frais courants de gestion, dont le siège social est situé aux États-Unis. Au 31 mars 2021, Fisher Investments et ses filiales géraient plus de 169 milliards de dollars d'actifs - soit plus de 109 milliards de dollars pour les investisseurs privés nord-américains, 40 milliards de dollars pour les investisseurs institutionnels, 17 milliards de dollars pour les investisseurs privés européens et 1 milliard de dollars pour les régimes de retraite des petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Fisher Investments compte quatre principaux groupes d'activités, qui servent une clientèle mondiale d'investisseurs divers : US Private Client, Institutional, Private Client International et 401(k) Solutions. Ken Fisher, fondateur et président exécutif, a rédigé la rubrique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes de 1984 à 2016, ce qui fait de lui le chroniqueur le plus longtemps en activité de façon continue de l'histoire du magazine. Au cours des dernières années, ses chroniques ont été diffusées régulièrement dans les principaux médias de presque tous les pays d'Europe de l'Ouest ainsi que dans les principaux pays d'Asie. Ken Fisher a ainsi été publié dans plus de pays et produit plus de volume que tout autre chroniqueur dans l'histoire. Il a également écrit 11 livres sur la finance et l'investissement, dont quatre figurent parmi les best-sellers du New York Times. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Fisher Investments, consultez le site www.fisherinvestments.com.

À propos de Fisher Investments France

Fisher Investments France est le nom commercial utilisé par la succursale de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl externalise les décisions au jour le jour relatives à la stratégie de portefeuille à sa société mère, Fisher Investments, établie aux États-Unis et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Pour en savoir plus sur Fisher Investments France, rendez-vous sur le site www.fisherinvestments.fr.

À propos de Fisher Investments Australia ®

Fisher Investments Australia® est une marque déposée de Fisher Investments Australasia Pty Ltd (ABN 86 159 670 667, AFSL 433312), qui fournit uniquement des services aux clients de gros et confie la gestion de portefeuille à sa société mère, Fisher Investments. L'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte. Fisher Investments Australasia Pty Ltd a été fondée en 2013 et est établie à Sydney.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1008718/Fisher_Investments_Logo.jpg