Fiserv stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fiserv veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -15.64 CAD. Ein Jahr zuvor waren 2.01 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7.27 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv 7.25 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch