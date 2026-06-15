Fiserv Aktie 930831 / US3377381088
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15.06.2026 17:07:23
Fiserv Shares Fall 7% Following CEO Transition Announcement
(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FISV) shares declined 7.14 percent, losing $3.84 to $49.94 on Monday after the payments and financial technology company announced a leadership change.
The stock is currently trading at $49.94, compared with its previous close of $53.78 on the Nasdaq. During the session, shares opened at $49.31 and traded between $48.44 and $50.65. Trading volume reached 7.48 million shares, above its average daily volume of 6.41 million shares.
Takis Georgakopoulos was appointed Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, effective immediately, succeeding Mike Lyons, who stepped down to become Chief Executive Officer of Truist Financial Corporation.
Fiserv shares have traded between $48.44 and $177.36 over the past 52 weeks.
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