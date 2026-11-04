Fiserv hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fiserv hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -11.17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1.46 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch