Fiserv: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fiserv hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Fiserv vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1523.03 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 176.33 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.46 Prozent auf 7’793.12 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6’992.01 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch