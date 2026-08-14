FISCO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FISCO hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.39 Prozent auf 193.3 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch