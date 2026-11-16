FISCO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FISCO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.43 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.62 Prozent auf 221.9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 272.6 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch