FiscalNote A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FiscalNote A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FiscalNote A ein Ergebnis je Aktie von -1.000 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 19.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch