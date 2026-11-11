FiscalNote A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FiscalNote A hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.730 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FiscalNote A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16.81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 22.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch