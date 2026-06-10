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FirstService Aktie 47898117 / CA33767E2024

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10.06.2026 15:01:23

FirstService Expands In Midwest With Schefers Roofing Deal

FirstService
123.00 EUR -0.81%
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(RTTNews) - Property services firm FirstService Corp. (FSV, FSV.TO), announced on Wednesday that its Roofing Corp of America subsidiary has acquired Schefers Roofing, expanding its commercial roofing operations into the Kansas City market. Terms of the deal were not disclosed.

Schefers Roofing, founded in 1995 and based in Kansas City, Missouri, provides installation, restoration, preventative maintenance and leak repair services across Missouri, Northern Arkansas and surrounding regions.

The company said that the existing management team will retain a minority equity interest and continue to oversee day-to-day operations.

"The addition of Schefers expands RCAs geographic footprint into the Kansas City market and further strengthens our presence in the Midwest U.S. region", said Randy Korach, CEO of RCA.

On the Nasdaq, shares of FirstService Corporation closed Tuesday's trading 3.33 percent higher at $143.01.

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Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

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Im Gespräch geht es unter anderem um:
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Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’945.71 19.64 B0PS9U
Short 14’215.16 13.99 SX4B2U
Short 14’765.19 8.85 SX7BOU
SMI-Kurs: 13’410.32 10.06.2026 15:10:42
Long 12’837.15 19.36 SA2BCU
Long 12’565.41 13.91 SJQBZU
Long 12’026.90 8.93 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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