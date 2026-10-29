Firstobject Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Firstobject Technologies hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Firstobject Technologies 5.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch