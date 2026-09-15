FIRSTLOGIC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FIRSTLOGIC präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17.67 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15.17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 921.7 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 804.3 Millionen JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 73.43 JPY gegenüber 56.09 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.50 Prozent auf 3.62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch