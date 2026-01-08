Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’296 -0.2%  SPI 18’324 -0.3%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’052 -0.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’902 -0.4%  Gold 4’419 -0.8%  Bitcoin 71’682 -1.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 60.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Bitcoin-Kurs fällt unter 90'000 US-Dollar
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Henkel vz-Aktie
Suche...

FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 14:00:48

FirstEnergy Extends $450 Mln Senior Notes Exchange Offer To January 21

FirstEnergy
35.48 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - FirstEnergy Corp. (FE) on Thursday said its subsidiary FirstEnergy Transmission, LLC has extended its offer to exchange up to $450 million of its outstanding 4.750% senior notes due 2033 for an equal amount of newly registered 4.750% senior notes due 2033.

The exchange offer which was originally set to expire on January 7, has been extended to January 21.

As of January 7, holders had tendered $449.48 million of the outstanding notes, representing about 99.88% of the total principal amount eligible for exchange.

On Wednesday, FirstEnergy closed trading 0.62% lesser at $44.56 on the New York Stock Exchange.