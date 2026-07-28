FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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28.07.2026 23:41:21
FirstEnergy Corp. Reveals Rise In Q2 Income
(RTTNews) - FirstEnergy Corp. (FE) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $288 million, or $0.50 per share. This compares with $268 million, or $0.46 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $3.678 billion from $3.380 billion last year.
FirstEnergy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $288 Mln. vs. $268 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.46 last year. -Revenue: $3.678 Bln vs. $3.380 Bln last year.
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