Firstec veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 82.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Firstec 44.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Firstec im vergangenen Quartal 77.96 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Firstec 70.94 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch