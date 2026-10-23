FirstCash legte Quartalsergebnis vor

FirstCash hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2.33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FirstCash noch ein Gewinn pro Aktie von 1.86 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.10 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935.6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch