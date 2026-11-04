First Watch Restaurant Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Watch Restaurant Group hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 349.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch